-KAYSERİ'DE KAYIP 2 ÇOCUK BULUNDU KAYSERİ (A.A) - 22.12.2010 - Kayseri'de oyun oynamaya gittiklerini söyleyerek evlerinden ayrılan ve geri dönmeyen iki çocuk bulundu. Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki evlerinden oyun oynamaya gittiklerini söyleyerek ayrılan A.B. ve arkadaşı D.D., iki gündür evlerine dönmedi. Şehit Mustafa Şimşek İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi olan D. D. ve 8. sınıf öğrencisi A.B'nin aileleri, çocuklarının bulunması için polise başvurdular. Polis, her iki çocuğun da Osman Kavuncu Caddesi'ndeki Orta Sanayi Camisi'nde saklandığını belirledi. Polisten kaçan çocuklar kısa bir kovalamacanın ardından yakalanarak, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.