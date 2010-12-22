T24 LogoT24 Logo
Gündem

KAYSERİ'DE KAYIP 2 ÇOCUK BULUNDU KAYSERİ (A.A)

22 Aralık 2010 12:17

-KAYSERİ'DE KAYIP 2 ÇOCUK BULUNDU KAYSERİ (A.A) - 22.12.2010 - Kayseri'de oyun oynamaya gittiklerini söyleyerek evlerinden ayrılan ve geri dönmeyen iki çocuk bulundu. Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki evlerinden oyun oynamaya gittiklerini söyleyerek ayrılan A.B. ve arkadaşı D.D., iki gündür evlerine dönmedi. Şehit Mustafa Şimşek İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi olan D. D. ve 8. sınıf öğrencisi A.B'nin aileleri, çocuklarının bulunması için polise başvurdular. Polis, her iki çocuğun da Osman Kavuncu Caddesi'ndeki Orta Sanayi Camisi'nde saklandığını belirledi. Polisten kaçan çocuklar kısa bir kovalamacanın ardından yakalanarak, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24