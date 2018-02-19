T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de kaçak sigara ve içkiye 3 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, polisin yaptığı operasyonlarda 2 bin 350 paket kaçak sigara ile 35 şişe kaçak içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

19 Şubat 2018 14:41

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, polisin yaptığı operasyonlarda 2 bin 350 paket kaçak sigara ile 35 şişe kaçak içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde kaçakçılık operasyonları yaptı. Kaçak sigara dağıtımı yaptığı belirlenen O.S., suçüstü yakalanırken, 2 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İkinci olayda ise kaçak içki bulundurup, satışını yaptıkları bilgisi alınan D.G ve İ.K.\'nin içinde bulunduğu otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, kaçak olarak yurda sokulan 35 şişe içki ele geçirdi. Her iki olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğü KOM Kaçakçılık Büro AmirliğiKaçakOtomobildeHerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24