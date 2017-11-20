Kayseri'de kaçak sigara ve elektronik sigaraya 7 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, iş yerleri ile bir evde yapılan aralamalarda ele geçirilen kaçak sigara ve elektronik sigaralarla ilgili olarak 7 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ayrı iş yeri ve bir evde yaptığı aramalarda, 94 elektronik sigara, 436 sigarada kullanılan likit, 588 elektronik sigara aparatı, 92 paket kaçak sigara ve 390 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.



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