Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, polisin düzenlediği operasyonda 2 bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin sigara kaçakçılarına karşı yaptığı operasyon kapsamında, Kayseri-Malatya karayolu uygulama noktasında Suriye uyruklu A.A.\'nın çantasından 610 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Bir başka olayda ise yine Kayseri-Malatya karayolu uygulama noktasında Suriye uyruklu M.A\'dan 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Diğer bir olayda da Kayseri-Malatya karayolunda uygulama yapan ekipler şehirlerarası bir otobüsü durdurdu. Otobüste 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, sürücüsü A.K.\'ye yasal işlem yapıldı. Bir diğer olayda da Kayseri-Malatya karayolu uygulama noktasında Mersin plakalı çekici ve dorsesinde 550 paket kaçak sigara ele gecirildi. Araç sürücüsü B.P.\'ye yasal işlem yapıldı. 4 olayla ilgili ekiplerin soruşturması sürüyor.

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