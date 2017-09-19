Kayseri'de kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'nin Sarıoğlan İlçesi\'nde kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ebulhayır Mahallesi\'nde kaçak kazı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma yaptığı kazanın yapıldığı mahalleye yaptığı baskında 6 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılarla birlikte 1 kazma, 1 kürek, 1 balyoz, 1 murç, 20 metre ip, 6 el feneri, 2 jelikon bidon ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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