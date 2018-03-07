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Kayseri'de kaçak 30 cep telefonu ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polisin bir otomobilde yaptığı aramada, kaçak 30 cep telefonu ele geçirildi, Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı

07 Mart 2018 13:48

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de polisin bir otomobilde yaptığı aramada, kaçak 30 cep telefonu ele geçirildi, Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. 
İl emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep\'ten kente kaçak telefonu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Bir otomobil Kayseri-Malatya karayolunda uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada, kaçak 30 cep telefonu ele geçirildi. Suriyeli A.İ. gözaltına alındı. 
Cep telefonlarının piyasa değerinin 90 bin lira olduğu belirtilirken, A.İ.\'nin sorgusunun sürdüğü ifade edildi.

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