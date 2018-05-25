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Kayseri'de kablo çalan 2 hırsız tutuklandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin İncesi ilçesinde 950 metre uzunluğundaki telefon kablosu çaldığı iddiasıyla Ankara'da yakalanan 2 kişi, tutuklandı

25 Mayıs 2018 15:25

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin İncesi ilçesinde 950 metre uzunluğundaki telefon kablosu çaldığı iddiasıyla Ankara\'da yakalanan 2 kişi, tutuklandı.
Olay, 4 gün önce İncesu ilçesi Sarıkürklü Mahallesi\'nde meydana geldi. Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş.\'ye (KEPSAŞ) ait, 13 direk arasında yaklaşık 1950 metre uzunluğundaki haberleşme ve enerji nakil kablosu çalındı. Olayla ilgili çalışma yapan jandarma, hırsızların K.H. ve Ö.İ. olduğunu belirledi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla Ankara\'da yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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