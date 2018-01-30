Kayseri'de itfaiye ekipleri buz sarkıtlarını kırdı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ kent merkezinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşan, can ve mal güvenliğini tehlikeye atan buz sarkıtları, itfaiye ekipleri tarafından kırıldı.

Kayseri\'de etkili olan soğuk hava nedeniyle, binaların saçaklarında ve katlı kavşaklarda buz sarkıtları oluştu. Sarkıtlar yoldan geçen vatandaşlar ve araçlar için tehlike oluşturunca, itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekipler, demir kancalarla bazıları bir metreyi bulan buz sarkıtlarını tek tek kırdı. Polis ekipleri de kırım sırasında buz sarkıtlarının yaya ve otomobillerin üzerine düşmemesi için çevre güvenliği aldı.

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