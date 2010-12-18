-KAYSERİ'DE İLK YARIDA GOL SESİ YOK KAYSERİ (A.A) - 18.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Kayserispor, kendi sahasında Bucaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Karşılaşmanın 7'nci dakikasında gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Moritz, çalımlarla Bucaspor ceza alanına girdi. Moritz'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı. 9. dakikada, orta sahadan aldığı topla Bucaspor ceza alanına giren Mehmet Eren, topu Ali Bilgin ile buluşturdu. Ali Bilgin'in sert şutu az farkla üstten auta çıktı. 25. dakikadaki Kayserispor atağında ceza alanında topla buluşan Abdülkadir'in vuruşu, Bucaspor kalecisi Fernandez'de kaldı. Karşılaşmanın 30. dakikasında Mehmet Eren'in pasında topla buluşan Ali Bilgin'e faul yapan Kamil, sarı kart gördü. Ceza alanı ön çizgisinde Selim Teber'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Fernandez'in müdahalesiyle top üstten kornere çıktı. 35. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza alanı sağ çaprazında topa elle müdahale eden Mulemo sarı kart gördü. Kullanılan serbest vuruşta top auta çıktı. 42. dakikada Alberto'nun kaptığı topla başlayan Bucaspor atağında topla buluşan Mulemo'yu düşüren Mehmet Eren sarı kart gördü. Faul sonucu kullanılan serbest vuruşta Kayserispor defansı topu uzaklaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. Stat: Kadir Has Hakemler: Süleyman Abay, Süleyman Özay, Mustafa İspiroğlu Kayserispor: Souleymanou, Hasan Ali, Serdar, Selim Teber, Aleksandre, Abdullah, Mehmet Eren, Hamza, Ali Bilgin, Abdülkadir, Moritz Bucaspor: Fernandez, Ediz, Koray, Mulemo, Musa, Alberto, Sercan, Erkan, Jerko Leko, Kamil, Ragıp Sarı Kartlar: Dk. 30 Kamil, Dk. 35 Mulemo (Bucaspor), Dk. 42 Mehmet Eren (Kayserispor)