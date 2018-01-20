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Kayseri'de hava sıcaklığı gece -15 dereceye düştü

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü

20 Ocak 2018 13:38

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Gece hava sıcaklığının eksi 15 derece ölçüldüğü şehirde, yollarda buzlanma meydana gelirken, yüksekler de ise buz sarkıtları oluştu.
Tüm yurdu etkisi altına alınan soğuk ve yağışlı hava Kayseri\'de de etkisini kar yağışı ardından göstermeye başladı. Yaklaşık 12 saat süren kar yağışının ardından, şehri terkeden kar dalgası yerini soğuk havaya bıraktı. Gece sıcaklık sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklarda don olayı görüldü. Çok sayıda kişi buzlu zemin nedeniyle kaldırımda yürümekte zorluk çekti. Karayolları 6\'ncı Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, karayollarına bağlı bölgelerde kapalı yolun bulunmadığı belirtildi.

 

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