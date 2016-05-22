Kayseri'de hâkim ve savcılar, 19 Mayıs kutlamalarına neden davet edilmedi?

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Kayseri'de hâkim ve savcıların 19 Mayıs kutlamalarına davet edilmediğini aktardı. "Kayseri'nin 30 bin nüfuslu Bünyan İlçesi'nde 2 cumhuriyet savcısı ve 2 hâkim görev yapıyor" hatırlatmasında bulunan Öztürk, "Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Başara'ya sordum, 'Kaymakam Deniz Zeyrek, bizi törene davet etmediğinden katılamadık' dedi" ifadesini kullandı.

Öztürk, "Davet edilmeyişlerini de adliye personeline ait araçların park edildiği yer yüzünden, kaymakamla aralarındaki tartışmaya bağladı" diye yazdı.

Saygı Öztürk'ün, "Hayrola; nedir bu 'savaş hali' genelgesi" başlığıyla yayımlanan yazı şöyle:

AKP'nin yeni genel başkan ve başbakan adayı Binali Yıldırım, “terörü gündemden çıkaracakları” sözünü verdi. Yıllardır AKP hükümetlerinde bakan olarak görev yapan, terörle mücadele konusunda birçok kararda imzası bulunan Yıldırım, terörü nasıl gündemden kaldıracakmış görelim… Eğer böyle bir başarı gösterirse de “helal olsun” diyelim.

Şehit sayımız günlük değişiyor. 7 Haziran'dan cumartesi günü saat 15.00'e kadar şehit sayımızı öğrendiğimde, Kıbrıs Barış Harekatı'nda verilen şehit sayımızı geçtiğimizi anladım. Son rakam şöyleydi: 321 asker, 183 polis, 10 köy korucusu… Böylece şehit sayımız 514'e ulaştı. Dileriz daha fazla olmasın.

Korkutma, sindirme planı

Onca şehidimize rağmen daha yapılacak çok iş var. Düşünün, Şırnak ilimizde, Nusaybin ilçemizde 14 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Operasyonların ne zaman biteceği de belli değil. Teröristler, eylemlerini başka alanlara taşımanın da çabası içinde… PKK yetmiyormuş gibi bir de Türkiye'nin başına dinci IŞİD terör örgütünü bela ettiler.

“19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”nda Anıtkabir'e gitmek isteyenlere “Aman gitmeyin, IŞİD eylem yapacak” diyorlardı. Bunu söyleyenlerin amacı gerçekten terör dolayısıyla uyarı mı yoksa Anıtkabir'e daha fazla yurttaşın gitmesini engellemek miydi?..

Savaş halinde eğitim

Sınırımızda ilginç gelişmeler var. Suriye ile gerilim devam ederken, IŞİD terör örgütü, PKK bağlantılı PYD, onun silahlı kanadı YPG, bazı güçler tarafından Türkiye'ye karşı kullanılıyor. Türkiye'nin Suriye topraklarına girip girmeyeceği tartışılıyor. İşte bu tartışmalar yaşanırken, Güneydoğu'da okullarda bayrak törenlerimiz yapılamazken il milli eğitim müdürlüklerinin okullara gönderdiği bir yazı dikkat çekiyor. Genelgede şöyle deniliyor:

“Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü, Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği gereği; seferberlik ve savaş halinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için sefer görev emri belgesi bulunan personelin ekteki çizelgeyi doldurarak müdürlüğümüze göndermeleri hususunda gereğini rica ederim.”

Komşularla savaş olmasa bile ülkemizde adeta bir savaş yaşanıyor. Güneydoğu'nun bazı il ve ilçelerinde terör, eğitimi büyük ölçüde aksattı. Okullar aylardır kapalı… Öğrencilerin telafi eğitimine de başlanamıyor. Anlaşılıyor ki bu işler daha uzun sürecek ya da devletin “muhtemel bir savaş halinde eğitim-öğretimin aksatılmadan yapılabilmesi” için özel bir hazırlığı var.

Savcı ve hâkimler niçin yoktu?

Kayseri'nin 30 bin nüfuslu Bünyan İlçesi'nde 2 cumhuriyet savcısı ve 2 hakim görev yapıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı töreninde onlar yoktu.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Başara'ya sordum, “Kaymakam Deniz Zeyrek, bizi törene davet etmediğinden katılamadık” dedi. Davet edilmeyişlerini de adliye personeline ait araçların park edildiği yer yüzünden, kaymakamla aralarındaki tartışmaya bağladı. Başsavcı yaşadıklarını sosyal paylaşım sitesinde de şöyle açıkladı:

“Bünyan Adliyesi hakim ve savcıları, Bünyan Kaymakamlığı tarafından tertip edilen 19 Mayıs törenlerine davet edilmemiştir. Ata yadigarı törenlere ve onun doğum günü kabul edilen Gençlik Bayramı'na Bünyan Adliyesi hakim ve savcılarını ‘yok' sayarak çağırmayan zihniyeti Yüce Atatürk'e şikayet ediyoruz. Rahat uyu Atam; cumhuriyetinin, hakim ve savcıları olarak yılmaz bekçileriyiz. 19 Mayıs kutlu olsun.”

Kaymakamlık yetkililerine sordum, “Davetiyeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü dağıtıyor. Davet edilmişler ki savcı ve hakimler 16 Mayıs'taki tören yürüyüşünde en öndeydiler. Ayrıca sözlü de davet edildiler. Adliye personeli oldukları için törene niçin katılmadıklarını da soramayız. Şahsi meseleler, devlet işlerine karıştırılmamalı” dediler.

Bir ilçede de durum işte böyle… Soruşturulursa gerçek ortaya çıkar.