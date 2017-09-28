Kayseri'de gümrük kaçağı sigara operasyonu

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bazı işyerlerine kaçak sigara operasyonu düzenledi. 12 işyerinde yapılan aramalarda 3 bin 276 paket kaçak sigara ve makeron, 103 kilo 40 gram kaçak tütün, 280 gümrük kaçağı parfüm, 70 paket kaçak nargile tütünü ile geçirildi. 11 kişiye 5607 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapılırken, 2 kişi gözaltına alındı.

ÇEKİCİDE 1390 PAKET KACAK SIGARA ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan polisin, M. B., S. Ş., M.B.\'ye ait çekicide yaptığı aramada ise 1 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerinin mahkeme kararı ile durduğu K.K\'ya ait otomobilde yapılan aramada ise 4 bin 810 cep telefonu kılıfı, 950 cep telefonu kulaklığı, 500 cep telefonu koruyucu, 250 cep telefonu ekran koruyucu, 400 tablet koruyucusu ve 7 bin 460 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

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