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Spor

Kayseri'de gülen taraf Başkent ekibi KAYSERİ (A.A)

05 Şubat 2012 20:11

-Kayseri'de gülen taraf Başkent ekibi KAYSERİ (A.A) - 05.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta, Gençlerbirliği deplasmanda Kayserispor'u 3-2 yendi.  53. dakikada Hurşut'un ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda top, üst direğe çarparak auta çıktı. 57. dakikada Yasin'in sol çaprazdan ceza sahasına ortasına dönerek sert vuran Herve Tum, topu ağlarla buluşturdu: 1-2 71. dakikada Sefa'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasına hareketlenen Nunez, defansın arasından gelişine vurarak topu kaleye gönderdi: 2-2 90+2. dakikada Murat sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Gelişine vuran Ermin Zec, topu ağlara gönderdi: 2-3 90+4. dakikada Sefa'nın uzun pasında top Ömer Şişmanoğlu'nu aştı. Ceza sahasında hareketlenen Troisi defansın müdahalesiyle yerde kaldı. Gençlerbirliği maçtan 3-2 galip ayrıldı. Stat: Kadir Has Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xxx, Esat Sancaktar xxx Kayserispor: Navarro xx, Hasan Ali xx, Eren Güngör xx, Zurab xxx, Troisi xxx, Nunez xxx, Kujovic xx (Dk. 78 Ömer x), Sefa xxx, Furkan xx, Okay x (Dk. 58 Amrabat xx), Pekarık x (Dk. 29 Ahmet x) Gençlerbirliği: Ramazan xx, Mehmet xx, Aykut xxx, Oktay xxx, Ergün Teber xx, Cem Can xxx, Yasin x (Dk. 75 Ermin Zec xxx), Soner x (Dk. 64 Mehmet Akgün x), Azofeifa xx, Hurşut xx (DK. 87 Murat x), Herve Tum xxx Goller: Dk. 26 Aykut, Dk. 57. Herve Tum, 90+2 Ermin Zec (Gençlerbirliği), Dk. 44 Troisi, DK. 71 Nunez (Kayserispor) Sarı kartlar: Dk. 20 Herve Tum, Dk. 31 Hurşut, Dk. 67 Azofeifa, Dk. 87 Cem Can, Dk. 90+3 Ramazan  (Gençlerbirliği), Dk. 40 Zurab, Dk. 73 Amrabat (Kayserispor)

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