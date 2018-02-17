T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de gözaltına alınan IŞİD şüphelilerinden 2'si tutuklandı

Suriye ve Irak uyruklu oldukları belirtilen 3 kişi önceki gün Kayseri'de gözaltına alınmıştı

17 Şubat 2018 01:34

Kayseri'de önceki gün IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye ve Irak uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, IŞİD’in faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmalarda, örgüt içinde faaliyet gösterdikleri suçlamasıyla eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan Suriye uyruklu Muhammed İsa Al G, Irak uyruklu Abdurrahman Ahmed S. ve İsmail Muhammed Ali İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Abdurrahman Ahmed S. ve İsmail Muhammed Ali İ. tutuklandı.

Muhammed İsa Al G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

ETİKETLER

ışidtutuklamagözaltısuriyeırakşüphelipolisterör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24