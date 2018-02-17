Kayseri'de gözaltına alınan IŞİD şüphelilerinden 2'si tutuklandı

Kayseri'de önceki gün IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye ve Irak uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, IŞİD’in faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmalarda, örgüt içinde faaliyet gösterdikleri suçlamasıyla eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan Suriye uyruklu Muhammed İsa Al G, Irak uyruklu Abdurrahman Ahmed S. ve İsmail Muhammed Ali İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Abdurrahman Ahmed S. ve İsmail Muhammed Ali İ. tutuklandı.
Muhammed İsa Al G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.