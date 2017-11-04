Kayseri'de gol sesi çıkmadı

Süper Lig’in 11. haftasında Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanan Kayserispor-Trabzonspor karşılaşması, golsüz eşitlikle sona erdi.
Konuk ekip Trabzonspor’da Ogenyi Onazi 41. dakikada sakatlanarak yerini Jose Sosa’ya bırakırken; 64’te sakatlanan Mustafa Akbaş’ın yerine Emmanuel Mas oyuna dahil oldu.
Karşılaşmanın özellikle son 15 dakikasında Kayserispor’un üst üste gelen ataklarında hata yapmayan Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak, maçta dikkati çeken isim oldu.
Paylaşılan puanların ardından 19 puanlı Kayserispor 3. sırada yer aldı.
Geçen hafta namağlup konumdaki Galatasaray’ı yenen ve uzun süre sonra aldığı galibiyetin ardından yeniden beraberlikle sahadan ayrılan Trabzonspor, topladığı 13 puanla 11. sırada yer aldı.