Kayseri'de Genelkurmay Başkanı ve şehit tümgeneralin adları bulvara verildi

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Meclisi\'nce, bugün yapılan olağan toplantıda, Gültepe Mahallesi\'nden Mimarsinan Mahallesi\'ne kadar devam eden 13 kilometrelik bulvara Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın adının verilmesi kararı alınırken, geçen 31 Mayıs\'ta Şırnak Uludere\'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın\'ın adının da Farabi Caddesi\'nde açılan 1\'inci Komando Tugayı Köşk Kışla yanından geçen bulvarda yaşatılmasına karar verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi\'nin olağan toplantısı bugün mecliste grubu bulunan partilerin katılımıyla yapıldı. Toplantıda oy birliğiyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın isminin Gültepe Mahallesi\'nden Mimarsinan Mahallesi\'ne kadar uzanan 13 kilometrelik bulvara verilmesi kararlaştırıldı. Meclis, ayrıca geçen 31 Mayıs\'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın\'ın adının da bir başka bulvara verilmesi kararı aldı. Meclis toplantısında, mezarlıkta yapımı süren caminin inşaat masraflarının Orgeneral Akar ve ailesi tarafından üstlenildiği açıklandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, toplantıda ek gündem maddesiyle bir süredir yapımı devam eden ve yakın zamanda hizmete açılacak 50 metre eninde ve yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki bulvara Orgeneral Akar\'ın adının verilmesiyle ilgili konuştu. Başkan Çelik, \"Meclis üyelerimizin oy birliği kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin komutanı, hemşehrimiz yiğit insan, birçok madalyası bulunan Orgeneral Hulusi Akar, Türkiye ve Kayseri\'yi öne çıkaran isim olmuştur. O nedenle Genelkurmay Başkanı Akar’ın adı, Büyükşehir Belediyesi\'nin Gültepe ve Köşk mahallesinden başlayıp, Talas ilçesi üzerinden Kayseri-Malatya kara yoluna kadar uzanacak 14 kilometrelik yeni açılan bulvarda yaşayacaktır\" dedi.

ŞEHİT AYDOĞAN PAŞA\'NIN İSMİ DE YAŞAYACAK

Öte yandan geçen 31 Mayıs\'ta Şırnak Uludere\'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın\'ın adı da Farabi Caddesi\'nde açılan 1\'inci Komando Tugayı Köşk Kışla yanından geçen bulvara verildi. Şehit Tümgeneral Aydın, tuğgeneral rütbesiyle Kayseri 1\'inci Komando Tugayı\'nda 4 yıl komutanlık yapmıştı.