Kayseri'de Genel Kurul kararı!



Kayserispor Kulübü Yönetim Kurulu, Olağan Üstü Genel Kurulun tarihini açıkladı. Genel Kurul 13 Mayıs 2009 tarihinde yapılacak. Kayserispor Basın Sözüsü Rifat Pehlivan, yönetim kurulunun bir araya gelerek Mayın ayında yapılacak Olağan Üstü Genel Kurulla ilgili tarih belirlediklerini söyledi.

Genel Kurulun 13 Mayıs 2009 tarihinde yapılması için karar aldıklarını belirten Pehlivan, mevcut yönetim dışında şuana kadar hiçbir aday olmadığını söyledi. Mevcut Başkan Recep Mamur'un yeniden adaylığını koyacağı Olağan Üstü Genel Kurul, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda yapılacak.

