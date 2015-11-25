Kayseri’de genç kadın annesini ve kızını öldürdü

Kayseri'de eşiyle boşanma aşamasında olan ve şizofreni hastası olduğu ileri sürülen 35 yaşındaki Derya Ç., 9 aylık bebeği Zeynep ve annesi 61 yaşındaki Hacer Balıkçı'yı bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Derya Ç., sağlık kontrollerinin ardından güvenlik önlemleri altında Adana Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi'ne gönderildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Zafer Barış ve Gökhan Kurt’un haberine göre, olay, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Bir süredir eşi S.Ç.’den ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Derya Ç., geçen pazartesi gecesi 9 aylık bebeği Zeynep’le birlikte Sivas’tan Kayseri’ye gelip, annesi Hacer Balıkçı’nın evine yerleşti. Eşi İstanbul’da çalışan 2 kız çocuğu annesi Hacer Balıkçı, büyük kızı Derya Ç. ve torununu sevinçle karşıladı.

Ancak şizofreni hastası olduğu ileri sürülen ve eşiyle yaşadığı sorunlardan dolayı sıkıntılı günler geçiren Derya Ç. ile annesi Haçer Balıkçı arasında tartışmalar çıkmaya başladı. Anne- kız dün gece yine tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce sinirlenip cinnet geçiren Derya Ç., iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçağı annesi Hacer Balıkçı’nın sırtına 3 kez sapladı. Derya Ç. daha sonra da 9 aylık kızı Zeynep’i bıçakladı.

Evdeki gürültüleri duyan komşuları, durumu önce Hacer Balıkçı’nın evine yakın oturan evli olan diğer kızı Elif Türkmen’e, ardından da polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve 112 acil servis ekipleri geldi.

Polisler, annesini ve kızını bıçaklayan Derya Ç.’yi evde gözaltına aldı. Ağır yaralı halde bulunan Hacer Balıkçı, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 9 aylık Zeynep ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis’e kaldırıldı. Hacer Balıkçı hastanede ameliyata alınamadan yaşamını yitirirken, Zeynep bebek ise bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akıl Ve Ruh Sağlığı Hastanesi'ne gönderildi

Olaydan sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözetim altına alınan ve mahkumlar koğuşunda tutulan çifte cinayetin zanlısı Derya Ç., sağlık kontrollerinin ardından, sedyede üzerine beyaz çarşaf örtülerek, bugün öğlen saatlerinde ambulansla güvenlik önlemleri altında Adana Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi’ne gönderildi.

Kızı tarafından bıçaklanarak öldürülen Hacer Balıkçı’nın İstanbul’da çalışan eşi Durmuş Balıkçı ise acı haberi alır almaz Kayseri’ye geldi. Durmuş Balıkçı, hastaneye koştu ve burada gözyaşı döktü.

Cinayetlerin işlendiği apartmandaki Hacer Balıkçı’nın komşuları ise şoke oldu. Komşuları, "Hacer hanım sessiz, sakin kendi halinde olan bir kadındı. Pazartesi akşamı, evli olan ve Sivas’ta oturan kızı Derya ile torunu Zeynep’in geleceğini söyledi ve onları almaya terminale gitti. Derya, annesine, eşiyle geçinemediğini ve ayrılmayı düşündüğünü söylemiş. Kızıyla birlikte bir gün geçiren Hacer hanımın dairesinden dün gece gürültüler geldiğini duyduk ve polise haber verdik. Öğrendik ki büyük kızı Derya, annesini ve 9 aylık kızını bıçaklamış" dedi.