Kayseri’de gebe ineğin karnından çivi çıktı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Tomarza İlçesi’nde 4 aylık gebe olan ineğin midesinden çivi çıktı.

Tomarza İlçesi Hacıpaşa Mahallesi’nde bir çiftçi, ineğinde iştahsızlık görünce Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne başvurdu. ERÜ Hayvan Hastanesi’nde yapılan incelemeler sonrası ön midesinde yabancı bir cisim olduğu tespit edilen 4 aylık gebe olan inek ameliyata alındı. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hanifi Erol’un gerçekleştirdiği operasyon sonrası ineğin karnındaki yabancı cismin çivi olduğu belirlendi. ERÜ Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç Dr. Ali Cesur Onmaz, operasyonun başarılı geçtiğini belirterek, \"Başarılı bir operasyonla 4 aylık gebe ineğin ön midelerinden yabancı cismi çıkardık, umarım iki canın da sağlığına kavuşmasına vesile olmuşuzdur\" diye konuştu.

İneğe konulan teşhis hakkında da bilgiler veren Onmaz, \"Tekarlayan timpani, iştahsızlık, rumen atonisi, penisilin ile tedaviden sonra tekrar eden semptomlar. Ayırıcı tanıda gluteraldehit ve ağrı testi pozitif, periton sıvısı analizinde eksudat, ultrason muayenesinde apse ve yapışma odakları tespit edildi\" ifadelerini kullandı

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