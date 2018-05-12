T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de fuhuş çetesine 7 tutuklama

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de kadınları fuhuşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 7'si, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı

12 Mayıs 2018 13:15

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de kadınları fuhuşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 7\'si, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde ve 3 ilçesinde kadınları fuhuşa zorladıkları tespit edilen çeteye yönelik operasyon düzenledi. 13 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, 3\'ü kadın, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 10 kadını fuhuşa zorladıkları öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1\'i kadın 7 kişi \'Zorla fuhuş yaptırmak, fuhşa aracılık etmek\' suçlamasıyla tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHAKAYSERİMüdürlüğü Ahlak Büro AmirliğiEmniyettekiDiğer 7FOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24