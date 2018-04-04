Kayseri'de FETÖ'nün 'sıkıyönetim komutanları'nın yargılanmasına devam edildi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de yürütülen FETÖ/PDY davalarında, darbe girişimine yönelik hazırlanan sözde \'Yurtta Sulh Konseyi\' listesinde, \'Kayseri sıkıyönetim komutanı\' olarak adı geçen Kayseri Garnizon eski Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın ile \'Giresun sıkıyönetim komutanı\' diye listede yer alan Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay eski Başkanı Kurmay Albay Emre Fırat, hakim karşısına çıktı.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı görülen davalarda, tutuklu sanıklar Kayseri Garnizon eski Komutanı İsmail Yalçın ile Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay eski Başkanı Emre Fırat, hazır bulundu. FETÖ\'nün sözde \'Yurtta Sulh Konseyi\' listesinde \'Kayseri sıkıyönetim komutanı, belediye başkanı ve vali\' olarak adının geçtiği ileri sürülen İsmail Yalçın, savunmas yaptı. Darbe girişimi gecesi İstanbul Moda’da, düğünde olduğunu anlatan Yalçın, \"Darbe haberini Moda’da düğündeydik, aldık. Kriz masası oluşturduğumuz sırada ise darbeci askerler tarafından derdest edildik. Telefonlara bakamadım. Silahla başımızda bekliyorlardı. Taner Yıldız ve Kayseri Valisi Süleyman Kamçı aradı; fakat telefonumu açamadım. Daha sonra bizleri gruplara ayırdılar. Beni de Fenerbahçe Orduevi’ne götürdüler\" dedi.

\'YURTTA SULH KONSEYİ LİSTESİNDE İSMİMİN OLMASI KOMPLO\'

\'Yurtta Sulh Konseyi\' listesinde isminin yer almasıyla ilgili Yalçın, “Darbe girişimine hiçbir şekilde katılmadım. Darbecilerin sözde \'Yurtta Sulh Konseyi\'nde ismimin yazılması benim eylemim değildir. Bana yapılan komplodur. Bu soru, sözde yönetim listesi hazırlayanlara sorulmalıdır. O listede olup, halen hiçbir kovuşturma geçirmeyen ve TSK’da aktif olarak görevine devam eden general ve komutanlar var. Darbeye destek vermedim. Garnizon komutanı vekiline de o gece, \'darbeye destek vermemesi\' emrini verdim\" diye konuştu.

FETÖ üyesi olmadığını ileri süren İsmail Yalçın, \"\'ByLock\' kullanmadım. Bank Asya’da yakınlarımın dahi hesabı yok. Haksız yere tutukluyum. Meslek hayatım boyunca tek ceza almadım. Hiçbir cemaatten ya da siyasetçiden destek alıp, medet ummadım. Sadece devletimin verdiği görevi yaptım. Gerçeklerin bir an önce ortaya çıkmasını istiyorum. Örgütün parçası olmadığım için vicdanen rahatım. Suçsuz olduğumun bir gün ortaya çıkacağına Allah’a inanır gibi inanıyorum\" dedi.

\'BYLOCK RAPORUNU KABUL ETMİYORUM\'

Sözde \'Yurtta Sulh Konseyi\' listesinde \'Giresun sıkıyönetim komutanı\' olacağı öne sürülen Emre Fırat ise “Telefonumda 137 ‘ByLock’ bağlantısı olduğu söylenen raporu kabul etmiyorum. O gece emrimizde olan 7 il jandarma komutanıyla görüşerek, \'Sözde konseyin emirlerini uygulamayın\' emrini verdim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, avukatlarının süre istemesi üzerine Emre Fırat’ın 13 Nisan’da, İsmail Yalçın’ın ise 27 Nisan’da yargılanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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