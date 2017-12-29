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Kayseri’de FETÖ’den yargılanan 4 sanığa 6'şar yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ 2

29 Aralık 2017 16:51

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY davalarında yargılanan 3’ü tutuksuz 4 sanık, 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu yargılan sanık Erdoğan Bostan ve tutuksuz sanıklar Erhan E. ve Azmi A. hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan komiser yardımcısı Necmettin A. ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Duruşmada, \'ByLock\' kullanıcısı oldukları iddia edilen sanıkların savunmaları alındı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle tutuklu sanık Erdoğan Bostan’ı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı ve cezaevinde geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliye etti.
Tutuksuz yargılanan Erhan E., Azmi A. ve Necmettin A. da  6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz 3 sanık için yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

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