Kayseri'de FETÖ'den 6 tutuklama

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 6\'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara, Antalya, Kocaeli, Manisa, Malatya, Kars, Elazığ, Yozgat, Ordu, Sivas, Amasya, Hatay ve Kayseri’de 15 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda, ByLock kullandıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, G. Ö. emniyetteki sorgusunun ardından, F. D. ise savcılıkça adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliden A.T., H.K, A.B., E.A., E.S, A.D tutuklandı. M.A. ve M.K. da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.