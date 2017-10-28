Kayseri'de FETÖ'den 4 tutuklama

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli Ankara ve Şanlıurfa\'da düzenlenen FETÖ/PDY\'nin kriptolu iletişim programı \'ByLock\' kullananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 4\'ü tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından FETÖ/PDY\'ye yönelik Kayseri kent merkezi, Ankara ve Şanlıurfa\'da operasyon yaptı. Operasyonda \'ByLock\' kullandığı belirlenerek gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevkedilen 15 kişiden 4\'ü tutuklandı. 11 şüpheli ise, adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.