T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de FETÖ'den 4 tutuklama

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli Ankara ve Şanlıurfa'da düzenlenen FETÖ/PDY'nin kriptolu iletişim programı 'ByLock' kullananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü tutuklandı

28 Ekim 2017 15:10

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli Ankara ve Şanlıurfa\'da düzenlenen FETÖ/PDY\'nin kriptolu iletişim programı \'ByLock\' kullananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 4\'ü tutuklandı.  
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından FETÖ/PDY\'ye yönelik Kayseri kent merkezi, Ankara ve Şanlıurfa\'da operasyon yaptı. Operasyonda \'ByLock\' kullandığı belirlenerek gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevkedilen 15 kişiden 4\'ü tutuklandı. 11 şüpheli ise, adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı. 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİFETÖPDYCumhuriyet BaşsavcılığıEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleAnkaraOperasyondaEmniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24