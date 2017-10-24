T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de FETÖ'den 14 gözaltı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandıkları belirlenerek yakalama kararı çıkarılan 19 kişiden 14'ü gözaltına alındı

24 Ekim 2017 14:54

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, \'ByLock\' kullandıkları belirlenerek yakalama kararı çıkarılan 19 kişiden 14\'ü gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, \'ByLock\' kullandıkları belirlenen 19 şüpheliden, A.D., A.K., A.S.K., A.O.O., A.A., M.I., G.K., Ö.B.K., T.G., O.U., R.R., R.K., Z.A. ve M.K. yakalanarak, gözaltına alındı. H.K., M.Ş., Z.K., N.A. ve O.C.\'yi ise arama çalışmaları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Olcay DÜZGÜNKAYSERİ DHA KAYSERİ FETÖPDYCumhuriyet BaşsavcılığıEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğü KOMFETÖPDYFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24