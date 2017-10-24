Kayseri'de FETÖ'den 14 gözaltı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, \'ByLock\' kullandıkları belirlenerek yakalama kararı çıkarılan 19 kişiden 14\'ü gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, \'ByLock\' kullandıkları belirlenen 19 şüpheliden, A.D., A.K., A.S.K., A.O.O., A.A., M.I., G.K., Ö.B.K., T.G., O.U., R.R., R.K., Z.A. ve M.K. yakalanarak, gözaltına alındı. H.K., M.Ş., Z.K., N.A. ve O.C.\'yi ise arama çalışmaları sürüyor.



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