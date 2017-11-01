Kayseri'de 'FETÖ üyeliği'nden bin 144 kişi tutuklandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, il genelinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden bin 144 kişinin tutuklandığını açıkladı. Akın, \"Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyeliği suçundan hakkında soruşturma yürütülen 2 bin 424 şüpheli gözaltına alınmıştır. 351 şüpheli, ifade ve sorgu işlemlerinden sonra serbest bırakılmıştır. Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edilen bin 144 şüpheli, tutuklanmış; 930 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir\" dedi.

Kayseri Adalet Sarayı\'nda, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Akın, il genelinde yürütülen FETÖ davalarıyla ilgili bilgi verdi. Akın, \"Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs eden silahlı terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik olarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca 15 Temmuz öncesi ve sonrasında 3 bin 944 dosya üzerinden geniş çaplı, hızlı ve etkin soruşturmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyeliği suçundan hakkında soruşturma yürütülen 2 bin 424 şüpheli gözaltına alınmıştır. 351 şüpheli ifade ve sorgu işlemlerinden sonra serbest bırakılmıştır. Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edilen bin 144 şüpheli tutuklanmış; 930 şüpheli, hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca kaçak olmaları nedeniyle haklarında yakalama emri düzenlenen 385 şüphelinin yakalama çalışmalarına ilgili birimlerce devam edilmektedir\" diye konuştu. Başsavcı Akın, 404 sanık hakkında FETÖ üyeliği suçundan mahkumiyet kararı verildiğini belirterek, şöyle devam etti:

\"Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca bin 294 soruşturma dosyasında düzenlenen iddianameler, terör suçlarına bakmakla görevli ve yetkili Kayseri 2. ve 4. Ağır Ceza Mahkemeleri\'nce kabul edilerek, yargılanmalara başlanılmıştır. 830 soruşturma dosyasında şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş; 949 soruşturma dosyası ise yetkisizlik kararıyla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmiştir. Bu bağlamda, terör suçlarına bakmakla yetkili ve görevli 2. ve 4. Ağır Ceza Mahkemeleri\'nde 914 dosyada bin 515 sanık hakkında görülen yargılamalarda 404 sanığa silahlı terör örgütü FETÖ üyeliği suçundan mahkumiyet, 80 sanığa aynı suçtan beraat kararı verilmiştir. Diğer sanıklar hakkındaki yargılamalara devam edilmektedir. Karar verilmiş mahkeme dosyalarının 299 adedi istinaf aşamasındadır.\"

İhbar, iddia ve şikayetlerin en ince ayrıntısına kadar inceleneceğini kaydeden Akın, \"Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yasaların verdiği görev ve yetkilerini, evrensel hukuk değerlerini de gözeterek, insan haklarına saygılı adil yargılanma ve lekelenmeme ilkelerine bağlı olarak yürütecektir. Terör örgütü FETÖ/PDY ve diğer suç örgütlerinin suç teşkil eden tüm eylemleriyle ilgili gelecek ihbar, iddia, isnat ve şikayetleri en ince ayrıntısına kadar inceleyerek, etkin, adil ve mevzuatımıza uygun olarak adli soruşturmaları yapıp neticelendirmeye devam edecektir\" diye konuştu. FETÖ\'nün her alana yayıldığına dikkat çeken Başsavcı Akın, şunları söyledi:

\"Ben göreve atandıktan sonra 3 olan savcı sayımızı 6\'ya yükselttik. Savcılarımız, bekleyen soruşturma sayılarını azaltmak için çalışmalarını yürütüyor. FETÖ terör örgütü her alana yayılmış. Bunun finansal ayağı çok önemli. Bununla ilgili soruşturmalar var. Cumhuriyet savcımız da çalışmasını tarafsız bir şekilde sürdürüyor. Toplumun ihbarlarına açığız. Bildiklerini gelsinler, bize anlatsınlar. Mahkemeleri kesinlikle yönlendirme ve baskı sözkonusu değildir. Soruşturmalar, yapıldıkça deliller, ortaya çıkıyor. Elemanlarının büyük bir kısmı ortada delil bırakmamışlar. Yani ankesörlü telefondan bile konuşmamışlar\" diye konuştu.

Gazetecilerin FETÖ davalarında ceza alıp, tahliye edilen sanıklarla ilgili sorusuna Akın, \"FETÖ davalarında 6 yıl 3 ay ve 7 yıl 2 ay hapis cezası alıp da tahliye edilenlerle ilgili eğer cezaları onanırsa kesinlikle cezaevine girecekler\" diye yanıt verdi.

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