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Kayseri'de FETÖ şüphelisi eski emniyet müdürü ve öğretmen adliyede

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan eski emniyet müdürü G

06 Kasım 2017 15:44

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan eski emniyet müdürü G.Y. ile öğretmen A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla ihraç edilen eski emniyet müdürü G.Y. ve halen görevde olan öğretmen A.A.\'yı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirilen iki şüpheli, kontrolün ardından adliyeye sevk edildi.

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