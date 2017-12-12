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Kayseri'de FETÖ şüphelisi 7 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ-PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen çeşitli meslek gruplarından 7 kişi gözaltına alındı

12 Aralık 2017 13:50

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ-PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı \'ByLock\'u kullandıkları belirlenen çeşitli meslek gruplarından 7 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, \'ByLock\' kullanan, Bank Asya hesapları bulunan, kanun hükmündeki kararname ile kapatılan işyerlerinde kayıtları olan, aralarında üniversite öğrencisi, mali müşavir, ev hanımı, mühendis ve ihraç polis memurlarının bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Olayla ilgili Kayseri merkezde 7, Elazığ\'da 2 kişiye yönelik olarak yapılan operasyon kapsamında 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Firari 2 kişinin arama çalışmaları sürüyor.

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