Kayseri'de FETÖ şüphelisi 4 esnaf adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY\'nin sohbet toplantılarına katılıp, örgüte bağış topladıkları iddiasıyla 3 gün önce gözaltına alınan 8 esnaftan 4\'ü sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından geçtiğimiz cuma günü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılan operasyon kapsamında, örgütün Kayseri kent merkezindeki evlerde düzenlenen sohbet toplantılarına katılıp, örgüte himmet, burs, bağış yardım adı altında finans desteği sağlayan A.A., E.O., E.B., H.K., H.Ö., M.A., M.T. ve M.T. operasyonla gözaltına alındı. Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından şüpheliler H.K., M.A. M.T. ve M.T Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde bulunan Adli Tabiplik\'teki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

FOTOĞRAFLI