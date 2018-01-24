Kayseri'de FETÖ sanığı iş adamına etkin pişmanlık tahliyesi

Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan 4’ü tutuklu 6 sanık hakim karşısına çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen tutuklu sanıklardan iş adamı Fatih Setenci, tahliye edildi. Diğer sanıkların ise mevcut durumlarının devamına karar verildi.

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Fatih Setenci, Yakup Peker, Mustafa Murt ve Selçuk Başak ile tutuksuz Ayhan C. ve Alişan İ. duruşmada hazır bulundu. Etkinlik pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Fatih Setenci, “Mustafa kod adlı kişi, Sıtkı Baş’tan sonra Kayseri il imamı olan şahıstır. Pazartesi günleri bilgilendirme toplantıları yapılırdı. Ben de kendisini ilk defa orada gördüm. \'Sıtkı Baş’ın yerine ben tayin olarak geldim\' dediği için öyle tahmin ediyorum. Sağlık durumum iyi değil, 13 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum” dedi. FETÖ/PDY\'nin kendisini maddi ve manevi olarak kullandığını iddia eden Setenci, “Örgüt üyeleri tarafından maddi ve manevi olarak kullanıldık. Sizin takdirinize bırakıyorum. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ki, ByLock programını ben indirmedim. İş yerime gelen hocalar sim kartsız telefonla geliyorlardı ve benim internetimi paylaşmamı istiyorlardı. İş yerimde internetimi kullandıkları için ondan kaynaklandığını düşünüyorum. Benim bu programın varlığından dahi haberim yoktu” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, Fatih Setenci’nin, etkinlik pişmanlık hükümleri ve emniyetteki ifadelerinden dolayı adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların ise mevcut durumlarının devamına karar vererek, duruşmayı 8 Mart’a erteledi.