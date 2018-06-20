Kayseri'de FETÖ sanığı dernek üyelerine hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kapatılan Kayseri Çevre Eğitim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'nin başkanı ve üyelerinin de aralarında olduğu tutuksuz 10 sanıktan 6\'sına, 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuksuz sanıklar Kadir C., Ömer K., Mehmet F., Turan B., Muhsin A., Mithat E., Muzaffer B., Ahmet Ç., Selim K. ve Ali K. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarini istedi.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuksuz sanıklardan Mehmet F., Turan B., Muhsin A. ve Mithat E.\'yi \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırdı. Aynı mahkemede yargılanan tutuksuz sanıklar Kadir C. ile Ömer K. ise \'silahlı terör örgütüne yardım etme\' suçundan 2\'şer yıl 1\'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, tutuksuz sanıklar Muzaffer B., Ahmet Ç., Selim K. ve Ali K.\'nin ise \'delil yetersizliğinden\' beraatlarine karar verdi.