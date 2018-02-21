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Kayseri'de FETÖ sanığı 2 polis müdürüne hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski emniyet müdür yardımcısı Nurullah İlgün ve eski emniyet şube müdürü Mehmet Albayrak, 8'er yıl 1'er ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı

21 Şubat 2018 13:46

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski emniyet müdür yardımcısı Nurullah İlgün ve eski emniyet şube müdürü Mehmet Albayrak, 8\'er yıl 1\'er ay 15\'er gün hapis cezasına çarptırıldı.
2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Nurullah İlgün ile Mehmet Albayrak hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi. FETÖ\'yü lanetlediğini belirten Mehmet Albayrak, \"Hem davacı, hem de tanık olan kişiler, bana olan mesleki husumetlerinden dolayı bu şekilde davrandılar. Bu örgütün asla üyesi olmadım. Ne aklımı, ne de ruhumu kiraya vermem. Suçsuzum beraatimi istiyorum\" ifadelerine yer verdi.
Mahkeme heyeti sanıklar Mehmet Albayrak ve Nurullah İlgün\'ü \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 8\'er yıl 1\'er ay 15\'er gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, her iki sanığı, tutukluluk sürelerini göz önüne alarak yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine karar verdi.

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