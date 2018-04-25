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Kayseri'de FETÖ sanığı 13 memura hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ilişkili olduğu iddia edilen 'Menba Derneği' üyelerinin de aralarında olduğu 2'si tutuklu 13 sanığa 6 yıl 3 ay ile 10 yıl 6 ay arasında hapis cezası verilirken, 2 sanık i

25 Nisan 2018 22:12

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ilişkili olduğu iddia edilen \'Menba Derneği\' üyelerinin de aralarında olduğu 2\'si tutuklu 13 sanığa 6 yıl 3 ay ile 10 yıl 6 ay arasında hapis cezası verilirken, 2 sanık ise beraat etti.
2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuklu sanıklar Metin Gök ve Şaban Çınar ile tutuksuz sanıklar Şahin E, Taner O, Hüseyin G, MR teknisyeni Mustafa Ö, Hamza Ç, Ömer G, Mahmut M, SGK\'dan ihraç memur Cengizhan B, İbrahim Ü ve sağlık memuru Köksal E. hazır bulundu. FETÖ firarisi olan Birol Ç, Mahmut G ve Bünyamin A. ise duruşmaya katılmadı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi.
FETÖ SANIĞI, İSTİKLAL MARŞININ 7\'NCİ KITASINI OKUYARAK SAVUNMA YAPTI
Tutuklu sanık Metin Gök, gözyaşları içinde yaptığı savunmasında, \"Ailem ve ben mağdur olduk. Çocuklarım benimle konuşmuyor. Devlet ve özel sektörde iş bulamayacaklar. Suçsuzum, 1 yıldır cezaevindeyim, ailemin geçimini sağlayacak kimse yok\" diye konuştu. FETÖ sanığı Gök, İstiklal Marşı\'nın 7\'nci kıtasını da mahkeme heyetine okuyarak, \"Şairinde dediği gibi; Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek  vatanımdan beni dünyada da cüda. Beraatımı istiyorum\" ifadelerine yer verdi.
\'FETÖ KOĞUŞUNA KOYMAYIN HÜCREYE KOYUN\' DİYEN SANIK TAHLİYE OLDU
FETÖ tarafından kullanıldığını ifade eden Şaban Çınar ise, \"Kullanılmışlığın, saflığın sızısını ömür boyu çekeceğim. Hangi cezayı uygun görüyorsanız ona razıyım. Tahliyemi istiyorum. Eğer tahliyem mümkün değilse, lütfen beni FETÖ koğuşuna koymayın, gerekirse hücreye koyun ama onlarla aynı koğuşa koymayın\" diye konuştu. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanıklardan Şaban Çınar\'a, \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken, Metin Gök\'e ise aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, 2 sanığında yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Şahin E, Cengizhan B, Mahmut M, İbrahim Ü, Taner O ve Hüseyin G.\'yi ise, \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, firari sanıkları, tutuklamalı yakalama kararı ile Mahmut G.\'yi 10 yıl 6 ay, Birol Ç,\'yi 9 yıl 9 ay, Bünyamin A.\'yı ise 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, Köksal E. ve Hamza Ç.\'nin ise beraatına karar verildi.

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