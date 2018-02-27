T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de FETÖ mahrem imamına 8 yıl 9 ay hapis

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY’nin, mahrem imamı olduğu iddiasıyla yargılanan Serkan Soytürk, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

27 Şubat 2018 17:40

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY’nin, mahrem imamı olduğu iddiasıyla yargılanan Serkan Soytürk, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla, 81 ilde 10 Mayıs 2017’de eş zamanlı yapılan FETÖ/PDY’nin ‘mahrem imam’ yapılanması operasyonunda, Kayseri’de 46 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasındaki Serkan Soytürk tutuklandı, hakkında ‘silahlı terör örgütüne’ üye olmak suçundan dava açıldı.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ByLock kullandığı ve ‘Serhat’ kod ismiyle örgütte polislerden sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Serkan Soytürk ve avukatı duruşmada hazır bulundu. Soytürk, beraatını talep ederken, mahkeme sanığa ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AŞATIRKAYSERİ DHA KAYSERİde FETÖPDYninSerkan SoytürkAnkara Cumhuriyet BaşsavcılığıMayısFETÖPDYninKayserideKayseriAğır Ceza MahkemesindeByLockSoytürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24