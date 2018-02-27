Kayseri'de FETÖ mahrem imamına 8 yıl 9 ay hapis

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY’nin, mahrem imamı olduğu iddiasıyla yargılanan Serkan Soytürk, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla, 81 ilde 10 Mayıs 2017’de eş zamanlı yapılan FETÖ/PDY’nin ‘mahrem imam’ yapılanması operasyonunda, Kayseri’de 46 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasındaki Serkan Soytürk tutuklandı, hakkında ‘silahlı terör örgütüne’ üye olmak suçundan dava açıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ByLock kullandığı ve ‘Serhat’ kod ismiyle örgütte polislerden sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Serkan Soytürk ve avukatı duruşmada hazır bulundu. Soytürk, beraatını talep ederken, mahkeme sanığa ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası ve tutukluluğunun devamına karar verdi.