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Kayseri'de FETÖ firarisi 3 muvazzaf asker adliyede (2)

SERBEST KALDILAR Kayseri'de, 85 askeri personele yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 muvazzaf asker, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

03 Nisan 2018 19:35

SERBEST KALDILAR
Kayseri\'de, 85 askeri personele yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 muvazzaf asker, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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SERBEST KALDILAR KayseriFETÖPDY

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