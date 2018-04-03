Kayseri'de FETÖ firarisi 3 muvazzaf asker adliyede (2)
SERBEST KALDILAR
Kayseri'de, 85 askeri personele yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 muvazzaf asker, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
03 Nisan 2018 19:35
SERBEST KALDILAR
Kayseri\'de, 85 askeri personele yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 muvazzaf asker, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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