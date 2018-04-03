Kayseri'de FETÖ firarisi 3 muvazzaf asker adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, 85 askeri personele yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, firari 3 muvazzaf asker gözaltına alındı. FETÖ şüphelisi askerler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 85 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü\'nce (KOM), 20 Mart\'ta Kayseri merkezli 18 ilde şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 kişi yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan firari 3 muvazzaf asker ise dün yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan FETÖ şüphelisi askerler, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde bulunan Adli Tabiplik\'e getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi. FETÖ şüphelisi 3 muvazzaf asker, bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock\'u kullandığı belirlenen M.İ isimli kadın da operasyon kapsamında gözaltına alındı.



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