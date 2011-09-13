-Kayseri'de facia kıl payı atlatıldı KAYSERİ (A.A) - 12.09.2011 - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir LPG dolum tesisinde çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürülebildi. Organize Sanayi Bölgesi 23. Cadde'deki sanayi tipi LPG tüpleri ile tıbbi gazların dolumunun yapıldığı bir tesiste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede tesise yayılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangın sırasında meydana gelen tüp parlamaları nedeniyle zor anlar yaşadı. Olay yeri çevresinde polisin de geniş güvenlik önlemi aldığı yangında, itfaiye ekipleri, LPG tanklarının patlama ihtimaline karşı su sıkarak soğutma çalışması yaptı. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürülebilen yangında, maddi zarar meydana geldi.