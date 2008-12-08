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Spor

Kayseri'de düşüş sürüyor

Turkcell Süper Lig'de en az gol yiyen takım olarak dikkatleri çeken Kayserispor, son 5 haftada 11 puan kaybetti.

08 Aralık 2008 02:00


Turkcell Süper Lig'de en az gol yiyen takım olarak dikkatleri çeken Kayserispor, son 5 haftada 11 puan kaybetti.


Kayserispor, ligde oynadığı son 5 maçta 1 mağlubiyet ve üst üste 4 beraberlik alarak, 11 puan kaybetti.

Turkcell Süper Lig'de geride kalan 14 haftada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 21 puan toplayan ve 7. sırada bulunan Kayserispor, son 5 maçtır galibiyet özlemi çekiyor.

Ligde son olarak 9. haftada Beşiktaş'ı sahasında 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, 10. hafta deplasmanda Denizlispor'a 1-0 yenildi. 11. haftada konuk ettiği Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Kayserispor, 12. hafta da Konyaspor deplasmanından aynı skorla döndü.

Ligin 13. haftasında lider Trabzonspor'u ağırlayan Kayseri ekibi, 1-1 biten maçta da galibiyete ulaşamadı. 14. haftada Gaziantepspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar, golsüz biten maçla birlikte son 5 haftada 11 puan kaybetmiş oldu.

Kayserispor, ligin 15. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

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