Kayseri'de durağa 'dikkat cam var çarpmayın' yazısı

Kayseri'de, bir otobüs durağının yan tarafındaki camın üzerine, birçok kişinin buraya çarpıp hafif yaralanması üzerine 'Dikkat cam var çarpmayın' yazılı kağıt asıldı.

Merkez Melikgazi İlçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan otobüs durağının yan tarafında cam üzerinde yer alan yazılar, görenlerin dikkatini çekti.

Radikal'de yer alan habere göre, durağın camına birçok kişinin dikkat etmeyerek çarptığını ve yaralandığını belirten mahalle sakinleri, çareyi buraya uyarı yazısı asmakta bulmuş. Mahalleli, çarpmaları önlemek için 'Dikkat cam, yırtmayın cama çarpıyorlar' , 'Dikkat cam var çarpmayın' yazılı kağıtları asarak, soruna kendilerince çare buldu.