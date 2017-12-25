Kayseri'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 8 şüpheli gözaltında

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü polisi, tespit ettiği DEAŞ terör örgütü yanlısı yabancı uyrukların oturduğu 10 farklı adrese operasyon yaptı. 8 kişi gözaltına alınırken evdeki dijital materyale el konuldu.

Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik \'şafak operasyonu\' yapıldı. Terör örgütü yanlısı faaliyet yürüten kişilerin tespit edilmesi faaliyetlerinin engellenmesi, yeni eleman teminin önüne geçilmesi kapsamında, özel harekat timleri ve zırhlı araçların yer aldığı operasyonda eşzamanlı 10 farklı adrese baskın yapıldı. Koç başları ile kapıları kıran özel harekat timleri, 8 zanlıyı gözaltına alırken, 2 kişinin de yakalanması için çok yönlü aramaların sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital materyallere el konulurken, evlerde yapılan arama 35 bin TL değerinde dolar ve Türk lirası ele geçirildi.