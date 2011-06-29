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KAYSERİ'DE DAMAT DEHŞETİ KAYSERİ (A.A) 

29 Haziran 2011 19:20

-KAYSERİ'DE DAMAT DEHŞETİ KAYSERİ (A.A) - 29.06.2011 - Kayseri'de, kendisini terk eden eşini boğazını keserek öldüren kişi, kayınpederini de bıçakla yaraladı. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi H.T. (31), yaklaşık 10 gün önce, kendisini sürekli dövdüğü gerekçesiyle eşi A.T'yi (32) terk ederek babası Z.Ü'nün Cırgalan Mahallesi'ndeki evine yerleşti.  A.T, bugün annesini de yanına alarak H.T. ile konuşmak için kayınpederi Z.Ü'nün evine geldi. H.T. ile konuşmak için mutfağa geçen A.T, eşi ile tartışmaya başladı. Mutfakta eline geçirdiği ekmek bıçağıyla eşinin boğazını kesen A.T, kayınpederini de bıçaklayarak ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan A.T, bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralanan Z.Ü. ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. A.T'nin, yaklaşık 5 ay önce de eşi H.T'yi bıçaklayarak yaraladığı ve bu nedenle bir süre hapis yattığı öğrenildi.

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