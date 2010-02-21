Kayseri'de Cübbeli izdihamı

T24 - İsmailağa cemaatinin önemli isimlerinden olan Ahmet Mahmut Ünlü, Çağrı Derneği'nin organize ettiği 'Yaşamak Sadece Nefes Almak Değildir' konulu konferansta yaklaşık 8 bin 500 kişiye hitap etti.





İstiklal Marşı ve Kuran okunmasından sonra başlayan programda Çağrı Derneği'nin yetkilileri selamlama konuşması yaptı. Nevşehir, Sivas, Kırşehir ve Yozgat gibi çevre illerden gelenlerle 7 bin 500 kişilik Kongre Merkezi'nin dolması üzerine dinleyicilerin bir bölümü, saha içine alındı. Kadın ve erkekler ise ayrı ayrı oturdu. Cüppeli Ahmet Hoca, şimdiye kadar verdiği sohbet ve konferanslar için para almadığını belirterek, "Şimdi İslam kardeşliği başka bir şey yardımlaşma başka bir şey adam tökezler, onu kaldırırsın. Hatta çok kere söyledim gavur aklı Müslüman aklından daha kötüdür. Adamın yanında çalışıyor, Ermeni'nin yanında çalışıyor ondan sonra aşırıyor. Bir de 'sevaptır' diyor. Ne sevaptır be! Ahrette sen yandın, niye koca gavurun malı ne koparırsan kardır. Onun kendi kazancı haramdır. Alman için izniyle alman lazım. Şimdi Yahudi'ye, Hıristiyan'a sorarsan ben cennete gidemem, fakat bizim bazı ilahiyatçılara sorarsan onlar çok geniş yelpaze, hepsini cennete sokuyor. Bir arkadaş vardı, vefat etti, yolda gidiyoruz. 'Ya hoca sahafa İncil ısmarladım' dedi. 'Allah Allah' dedim, 'Kuranı bitirdin mi?' diye sordum, 'yok' dedi. 'Ne yapacaksın' dedim, 'merak ettim' dedi. Fazla merak iyi değildir. Şimdi bize Kuran geldi Allah'ın kitabı bize yeter kardeşim" diye konuştu.





İslamoğlu'nu eleştirdi



Konuşmasında yazar Mustafa İslamoğlu'nu da eleştiren Cüppeli Hoca, "Sahabe için 'sıradan' insan diyor. Peygamberimize öyle ağır sözler söylüyor ki, peygamberin cinsel gücüne kadar bu müstehcenliğine kadar, bu kadar da yapma Allah aşkına. Peygamberimiz tükürdüğü zaman üstlerine sürerlerdi, abdest suyunu almak için harp ederlerdi. Şimdi sen bu sahabe için 'sıradan' diyorsun. Sen şimdi peygamberin razı olduğu sahabeye nasıl iftira edersin? Şimdi sevgililer günü diye bir gün var. Allah Resulü'nün haram ettiği ilişkiler yaşarsa burada hayır ve bereket olur mu? Peygamberimiz sahabeyi sevdiği kadar dünya kuruldu kurulalı hiçbir peygamberi bizim peygamberimiz kadar sahabesi sevmedi. Ayağınıza diken baba onun canı acır. Hiçbir ümmetinin sıkıntısını istemez. Size çok düşkündür, ananız ve babanız o kadar düşkün olmamıştır" dedi. Bu sırada Kongre Merkezi'nin üst katında fenalaşan bir kadın ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konferans Cüppeli Ahmet Hoca'nın dua etmesiyle sona erdi. Dışarıda ise Büyükşehir Belediyesi halk otobüsleri konferanstan çıkanları Cumhuriyet Meydanı'na götürdü.







