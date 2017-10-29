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Kayseri'de coşkulu Cumhuriyet Bayramı kutlaması

KAYSERİ, (DHA)- CUMHURİYET'in 94'üncü yıl dönümü Kayseri'de de törenlerle kutlandı

29 Ekim 2017 15:35

KAYSERİ, (DHA)- CUMHURİYET\'in 94\'üncü yıl dönümü Kayseri\'de de törenlerle kutlandı. Kayseri\'deki törenlerde miniklerin yaptığı jimnastik gösterisi dikkati çekti. Bayrama özellikle çocuklar ilgi göstererek, ellerindeki Türk bayraklarıyla renk kattı.
Kayseri Valiliği\'nde kutlama törenine Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, CHP milletvekili Çetin Arık, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ercan Teke ile il protokolü katıldı. Kutlamaların ardından Cumhuriyet Meydanı\'nda resmi geçit töreni düzenlendi. Törene okullar, askeri birlikler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Halk oyunları gösterisi ardından yapılan resmi geçtitte en çok alkışı 1\'inci Komando Tugayı\'na mensup, kamuflajlı ve yüzleri boyalı mavi bereli komandolar aldı. 1\'inci Komando Tuğayı ile  Erkilet 12\'nci Hava Üs Komutanlığı\'na ait sancakların geçişi ayakta selamlandı. Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü jimnastik ekibinin gösterisi sırasında, kalabalığın arasından sıyrılıp, gösteriye katılan komando kıyafetli 3 yaşındaki Kıvanç Durmuş\'un hareketleri ise ilgiyle ve alkışla izlendi.

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