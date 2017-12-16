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Kayseri'de çalınan otomobil Sarıoğlan ilçesinde bulundu

Özer KAYA/SARIOĞLAN(Kayseri), (DHA)- KAYSERİ de çalınan otomobil jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde Sarıoğlan ilçesinde bulundu

16 Aralık 2017 13:20

Özer KAYA/SARIOĞLAN(Kayseri), (DHA)- KAYSERİ de çalınan otomobil jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde Sarıoğlan ilçesinde bulundu.
Geçen ay merkez Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi\'nde Aziz Uzun\'a ait 38 FZ 013 plakalı otomobil çalındı. Uzun\'un başvurusu üzerine çalışma başlatan ekipler aracın çevre ilçelere götürülebileceğini göz önüne alarak plakayı ilçe jandarma ve polis ekiplerine iletti. Sarıoğlan ilçe jandarma ekipleri park halinde plakası sökülen otomobili kontrol etti. Otomobili şase numarasından sorgulatan ekipler aracın çalıntı olduğunu, motorunun ise değiştirildiğini belirledi. Ekipler otomobili çaldığı belirlenen A.Ü.\'nün yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

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