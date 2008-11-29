Kayseri'de büyü bozulmadı

Ev sahibi Kayserispor'da sakatlıkları nedeniyle Milan Purovic, Turgay Bahadır ve Julius Aghahowa kadroda yer almazken, Trabzonspor tam kadroyla sahada yer aldı.Kayserispor'da teknik direktör Tolunay Kafkas, forvet oyuncularının eksikliğinden dolayı Cangele'yi ileride tek forvet olarak sahaya sürdü.İlk yarıda genelde karşılıklı ataklar olurken, ev sahibi Kayserispor Mehmet Topuz ve Cangele ile pozisyonlar üretmeye çalıştı.Trabzonspor ise Gökhan Ünal, Yattara ve Colman ile ilk yarı boyunca gol aramaya çalıştı.Maçın 31. dakikada kazanılan penaltı atışında Umut Bulut topu direğe nişanlarken, 37. dakikada da Mehmet Topuz'un sol ayağıyla yerden vurduğu şut, kaleci Sylva'nın yanından direğe çarparak dışarı çıktı ve ilk yarı golsüz sona erdi.İkinci yarı yine karşılıklı ataklarla başladı.Konuk ekip Trabzonspor aradığı golü 60. dakikada Umut Bulut'un aşırtma vuruşuyla buldu. Kaleci Souleymanou ile topa hamle yapan Umut Bulut, aşırma bir vuruşla Aydın'ın müdahalesine rağmen golü atmayı başardı.Bu dakikadan sonra uzun süre Kayserisporlu futbolcular topun kale çizgisini geçmediğini söyleyerek hakem Halis Özkahya'ya itiraz etti.70. dakikada Cangale'nin düşürülmesiyle penaltı atışı kullanan ev sahibi takım, beraberliği Mehmet Topuz ile yakaladı.77. dakikada sonradan oyuna dahil olan Umut Koçin'in serbest vuruştan vurduğu güzel şut üst direkten geri döndü.78. dakikada Trabzonsporun defans oyuncusu Egemen kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 eşitlikle sona erdi.Bu sonuçla Trabzonspor puanını 28'e yükseltip maç fazlasıyla liderliğini korurken, Kayserispor ise puanını 20'ye çıkarttı.Stat: Büyükşehir Belediyesi AtatürkHakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Adil SinemKayserispor: Souleymanou, Ali Turan, Eren Güngör, Aydın, Toledo, Mehmet Eren, Saidou, Ragıp, Mehmet Topuz, Olembe, CangeleTrabzonspor: Mario Sylva, Serkan Balcı, Egemen, Song, Hrvoje Cale, Yattara, Hüseyin, Selçuk İnan, Colman, Umut Bulut, Gökhan ÜnalGoller: Dk. 60 Umut Bulut (Trabzonspor), Dk. 70 Mehmet Topuz (Pen.) (Kayserispor)Sarı kartlar: Dk. 30 Ali Turan, Dk. 30 Ragıp, Dk. 33 Cangele, Dk. 33 Mehmet Topuz (Kayserispor), Dk. 45 Colman (Trabzonspor)Kırmızı Kart: Dk. 78 Egemen Korkmaz (Trabzonspor)Turkcell Süper Lig'de Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.2. dakikada Mehmet Topuz, sol kanattan getirdiği topu ceza alanındaki Olembe'ye verdi. Olembe'nin şutunda top, kaleci Sylva'da kaldı.20. dakikada Toledo'nun sol kanattan ceza alanına ortaladığı topa Mehmet Topuz sert vurdu. Kaleci Sylva, topu 2 hamlede kontrol ederek, gole izin vermedi.26. dakikada Umut'un pasında ceza alanı önünde topla buluşan Gökhan Ünal'ın şutunda kaleci Souleymanou, topu son anda kornere çeldi.29. dakikada Ali Turan, ceza alanında Egemen'i düşürünce, Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. Umut'un kullandığı penaltı vuruşunda top, direkten döndü.37. dakikada Mehmet Topuz, ceza alanında Olembe'den aldığı topa sert vurdu. Kaleci Sylva'yı geçen top, direğe çarparak oyun alanına döndü.45. dakikada Gökhan Ünal, Umut'un pasında ceza alanına girer girmez topa vurdu. Top, direğin dibinden auta çıktı.Maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.49. dakikada Mehmet Topuz, orta alanda kazandığı topu korner çizgisine kadar taşıyarak, ceza alanına ortaladı. Topla buluşan Cangele'nin vuruşunda defansa çarpan topu, Trabzonspor defansı uzaklaştırdı.59. dakikada defansın arkasına atılan topu Umut takip etti. Umut'un, öne çıkan kaleci Souleymanou'nun üzerinden aşırtma vuruşunda Kayserispor'dan Aydın topa çizgi üzerinde müdahale etti. Hakem Halis Özkahya, topun tamamının kale çizgisini geçtiğini belirterek, pozisyonu gol olarak değerlendi: 0-170. dakikada Cangele, topla birlikte ceza alanına girdi. Cale'nin Cangele'yi düşürdüğü pozisyonu Halis Özkahya, penaltı olarak değerlendirdi. Mehmet Topuz, penaltı vuruşunu golle sonuçlandırarak, skoru eşitledi: 1-173. dakikada ceza alanı önünde kazanılan serbest vuruşu Umut Koçin kullandı. Barajı geçen top, üst direkten dönünce, Kayserispor üstünlük sayısından oldu.77. dakikada Egemen, Kayserispor ceza alanı yan çizgisinde mücadeleye girdiği Cangele'nin göğsüne kafasıyla vurdu. Halis Özkahya, Egemen'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.Başka gol olmayınca maç, 1-1 berabere bitti.