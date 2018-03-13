T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de bulunan lahitle ilgili 1 tutuklama

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Roma Dönemi'ne ait olduğu belirlenen ve aile mezarı olduğu anlaşılan lahitin bulunmasından sonra gözaltına alınan oto yıkamacı 3 kişiden 1'i tutuklandı

13 Mart 2018 15:29

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Roma Dönemi\'ne ait olduğu belirlenen ve aile mezarı olduğu anlaşılan lahitin bulunmasından sonra gözaltına alınan oto yıkamacı 3 kişiden 1\'i tutuklandı.
Mahkeme kararı ile aranan bir kişinin peşine düşen Kayseri polisi, 9 Mart\'ta Merkez Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak\'ta Veli U.\'ya (42) ait iş yerinde bir tünel içinde lahit olduğunu belirledi. Burada arama yapan ekipler, Roma Dönemi\'ne ait olduğu belirlenen, 1700 yıllık olduğu sanılan, 10 ton ağırlığında lahiti buldu. Veli ve Kemal U. kardeşler ile oto yıkamacıda çalışan Ömer D. gözaltına alındı. Tarihi eser kaçakcılığı suçundan nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan Veli U. tutuklandı, kardeşi Kemal U. ise savcılık ifadesinin ardından, Ömer D. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİ Roma DönemiMahkemeMart Merkez MelikgaziGültepe Mahallesi Gelincik Sokak VeliBuradaRoma DönemiKemalTarihiVeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24