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Spor

Kayseri'de beraberlik KAYSERİ (A.A)

17 Ocak 2012 00:23

-Kayseri'de beraberlik KAYSERİ (A.A) - 16.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile Gaziantepspor 1-1 berabere kaldı. 47. dakikada, Sapara'nın kullandığı korner atışında Kayserispor defansı topu uzaklaştırmak istedi. Devam eden atakta, Muhammed'in şutunda top üstten auta çıktı. 56. dakikada, sağ kanattan ceza sahasına gelen ortada Sapara ters köşede topla buluştu. Sapara'nın müsait pozisyonda vuruşunda kaleci Navarro topu kornere çeldi. 57. dakikada, Popov'un ceza sahası içinden şutunda Navarro topu tokatladı. Kısa döşen topu çizgi üzerinden Elyesa kafayla ağlara gönderdi: 1-1 75. dakikada, Gökhan'ın kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı. Karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Stat: Kadir Has Hakemler: Halis Özkahya xxx, Cem Satman xxx, Alpaslan Dedeş xxx Kayserispor: Navarro xxx, Hasan Ali xx, İlhan xx, Eren xx, Troisi xx, Abdullah xx, Gökhan xxx (Dk. 84 Kujoviç ?), Nunez xx, Sefa xxx, Biseswar xxx (Dk. 68 Okay xx), Pekarik xx Gaziantepspor: Karcemarskas xxx, Elyesa xxx, Kerim x, Bekir Ozan xx (Dk. 80 Binya x), Cenk xx, Muhammed x (Dk. 56 Popov xx), Nounkeu xxx, Şenol x (Dk 56 Orhan x), Serdar xx, Sosa xx, Sapara xxx Sarı kartlar: Dk. 17 Sosa, Dk. 67 Nounkeu, Dk. 68 Popov, Dk. 76 Bekir Ozan, Dk. 80 Kerim (Gaziantepspor) Dk. 43 Abdullah, Dk. 63 Sefa, Dk. 81 Troisi (Kayserispor) Goller: Dk. 44 Gökhan (Kayserispor) Dk. 57 Elyesa (Gaziantepspor)

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