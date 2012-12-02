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Spor

Fenerbahçe Kayseri'de ayağına gelen fırsatı tepti

Spor Toto Süper Lig'de, Kayserispor ile Fenerbahçe arasındaki maç 1-1 beraberlikle sona erdi

02 Aralık 2012 23:13

Kayserispor ile Fenerbahçe yenişemedi... Fenerbahçe 83. dakikada 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 1 puanı 88. dakikada Kuyt'ın attığı golle kurtardı. 1-1 eşitlikle biten maçın ardından sarı lacivertliler lider Galatasaray ile puanını eşitleme şansını kullanamadı.

Kadir Has Stadı'nda oynanan 14. hafta karşılaşmasında sarı-kırmızılı takımın golünü 84. dakikada Bobo kaydetti. Fenerbahçe'ye 1 puanı getiren golü ise 89. dakikada Dirk Kuyt attı. 

Sarı-lacivertliler bu beraberlik sonrasında 24 puana çıkarken Kayserispor da 15 puana yükseldi.

 

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kayserifenerbahçemaçKadir Has Stadı

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