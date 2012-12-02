Fenerbahçe Kayseri'de ayağına gelen fırsatı tepti

Kayserispor ile Fenerbahçe yenişemedi... Fenerbahçe 83. dakikada 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 1 puanı 88. dakikada Kuyt'ın attığı golle kurtardı. 1-1 eşitlikle biten maçın ardından sarı lacivertliler lider Galatasaray ile puanını eşitleme şansını kullanamadı.
Kadir Has Stadı'nda oynanan 14. hafta karşılaşmasında sarı-kırmızılı takımın golünü 84. dakikada Bobo kaydetti. Fenerbahçe'ye 1 puanı getiren golü ise 89. dakikada Dirk Kuyt attı.
Sarı-lacivertliler bu beraberlik sonrasında 24 puana çıkarken Kayserispor da 15 puana yükseldi.