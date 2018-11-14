Kayseri'de AVM'ler, yılbaşı ertesi ve dini bayramların ilk günü açılmayacak

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Ticaret İl Müdürlüğü\'nce valilik onayıyla kentte faaliyet gösteren alışveriş merkezlerinin yılbaşı ertesi ve Ramazan ile Kurban bayramlarının 1\'inci günü tatil olması kararlaştırıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Kayseri Valiliği\'nden onay alınarak, alışveriş merkezlerinin, yılbaşı ertesi ve Ramazan ile Kurban bayramlarının 1\'inci günü açılmayacağı belirtildi. Ticaret Müdürlüğü\'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, \'\'İlimizde faaliyet gösteren alışveriş merkezlerinin ramazan ve kurban bayramlarının birinci günü yılbaşının ertesi günü 1 Ocak\'ta perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun ve perakende ticarette uygulanacak olan ilke ve kurullar hakkındaki yönetmelik hükümleri çerçevesinde valilik makamının oluru ile kapalı olması uygundur\'\' denildi.