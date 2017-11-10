Kayseri'de Ata'ya saygı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, lümünün 79. yıl dönümü nedeniyle Kayseri\'de de törenlerle anıldı.

Kent merkezindeki ilk tören Cumhuriyet alanında yapıldı. Atatürk anıtına Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile tüm siyasi partilerin il başkanları çelenkleri koydu. Ardından 09.05\'te 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı\'nın okunmasından sonra protokol mensupları Cumhuriyet mahallesinde bulunan Atatürk Evi\'ne giderek burada açılan sergiyi gezdi.



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